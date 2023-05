PSG : Neymar à United, un spécialiste nie en bloc

S'il est annoncé dans le viseur de Manchester United, Neymar reste pour le moment un joueur du PSG. Alors que les Red Devils sont proches d'être rachetés par le Qatar, le Brésilien est loin de poser ses valises outre-Manche.

Après une nouvelle saison marquée par des blessures et des grands rendez-vous manqués, Neymar agace grandement le PSG qui commence à se faire à l'idée que l'histoire entre le Brésilien et Paris est peut-être terminée. S'il est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2027, l'attaquant de 31 ans songe également à un départ, notamment depuis la venue des supporters parisiens devant son domicile. Neymar n'a pas apprécié le traitement qu'il a reçu de la part des fans du PSG. Un traitement assez véhément depuis plusieurs années pour celui qui est au club depuis 2017 mais qui laisse un sentiment d'inachevé malgré son immense talent. Si Neymar est annoncé sur les tablettes de Manchester United, l'opération paraît compliquée.

No negotiations ongoing between Man United and PSG for Neymar Júnior, as of now. Nothing concrete, no talks… at least with current owners/board. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



PSG already discussed Neymar’s exit internally, looking for a solution in the summer.



