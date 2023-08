PSG ‍: Neymar a pris une dernière claque avant de quitter Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Neymar a rapidement accepté de partir mais dans un premier temps, l’international brésilien rêvait de revenir au au Barça, qui n’avait malheureusement pas les moyens pour le recruter.

A l’instar de Marco Verratti, Neymar a été invité à faire ses valises par l’état-major du Paris Saint-Germain lors du mercato estival. L’entraîneur Luis Enrique et le coordinateur sportif Luis Campos ont reçu la star brésilienne pour lui signifier qu’il n’entrait plus dans les plans du club pour la saison à venir. Poussé vers la sortie depuis plus d’un an, Neymar a cette fois accepté de partir et s’est rapidement engagé en faveur d’Al-Hilal qui a versé 100 millions d’euros au PSG et qui a offert un salaire absolument dingue au n°10 de la sélection brésilienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Mais avant de filer en Arabie Saoudite, Neymar rêvait de signer son grand retour au FC Barcelone, six ans après son départ pour le Paris Saint-Germain en échange de 220 millions d’euros. Le joueur formé à Santos a attendu quelques jours afin de voir si son retour au Barça était possible mais rapidement, l’état-major catalan lui a répondu de manière négative. Nouveau directeur sportif du FC Barcelone, Deco est revenu sur ce dossier. Interrogé par Globo Esporte, l’ancien international portugais confie que le champion d’Espagne en titre n’avait jamais été en mesure d’accueillir Neymar cet été en raison des problèmes financiers du club et que seul un prêt en provenance du PSG ou d’un club saoudien aurait pu permettre au « Ney » de revenir au Camp Nou.

Un retour de Neylar n'a jamais été envisagé par le Barça

« Tout le monde sait qu'en ce moment, malheureusement, avec notre situation financière, il était impossible de faire une signature comme ça. Il fallait une entente avec le PSG ou un club saoudien pour un prêt, ce qui ne s'est pas fait. C'était une situation qui devait être financièrement viable pour nous, mais ça n'a jamais été une solution en raison de la situation financière du club » a indiqué Deco, nouvel homme fort du secteur sportif au FC Barcelone et qui a donc expliqué en toute transparence qu’à aucun moment, le club blaugrana n’avait été en mesure de faire revenir Neymar. Une vraie gifle pour Neymar, qui rêvait d’un retour au Camp Nou sous les ordres de Xavi et qui a finalement été contraint de se résoudre à partir en Arabie Saoudite.