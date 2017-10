PSG : Le retour possible des Ultras en virage Boulogne fait grincer des dents

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Collectif Ultras Paris a retrouvé sa place au Parc des Princes dans le Virage Auteuil après un long travail mené avec les dirigeants du Paris Saint-Germain afin d'aplanir les nombreux problèmes qui existaient entre le club et ses supporters acharnés. Et ce retour réussi a donné des idées à des supporters du Virage Boulogne, une tribune qui a longtemps traîné une très mauvaise réputation.

« Nous sommes deux groupes qui coopèrent pour redonner vie à la tribune Boulogne. Nos démarches respectives auprès du club et des autorités avancent. Dans les semaines qui viennent le nom transitoire d’UTB laissera la place à une nouvelle association. Il est impératif d’unir nos forces afin de parvenir à retrouver l’ambiance de notre Parc telle qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être ! Que nos tribunes se fassent à nouveau écho ! », explique, sur Facebook, ce groupe baptisé Ultras Tribune Boulogne.

Mais selon Le Parisien, cette possibilité n'est pas du goût du Collectif Ultras Paris, lequel a été consulté par le Paris Saint-Germain. Du côté du CUP, on pense que ce nouveau groupe a encore en son sein des anciens du Kop of Boulogne, et que le retour de ces derniers pourrait ramener le chaos au Parc des Princes. Le PSG va désormais devoir trancher.