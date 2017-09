PSG : Neymar a présenté ses excuses à Cavani

Dans : PSG, Info.

Depuis dimanche soir, tout le monde ne parle que de cela ou presque. L'embrouille puis l'altercation entre Neymar et Edinson Cavani a pratiquement occulté la victoire du Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais (2-0). Mais les choses rentrent peu à peu dans l'ordre au sein du club de la capitale française.

Après le dîner de la réconciliation, initié par Dani Alves, mercredi soir, Neymar a présenté ses excuses devant l'ensemble du groupe francilien ce jeudi à l'entraînement, selon L'Equipe. Via son capitaine et compatriote Thiago Silva, l'attaquant brésilien a « regretté son attitude dans le vestiaire ». Après les tensions, l’histoire du penaltygate se termine au mieux pour l'Uruguayen et Neymar, qui auront à cœur de montrer leur entente flambant neuve sur le terrain face au MHSC samedi.