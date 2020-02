PSG : Neymar à Paris, Emery veut sa part du gâteau

Dans : PSG.

Deux ans et demi après la signature de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222ME, Unai Emery estime qu'il a tenu un rôle important dans ce transfert spectaculaire.

Entraîneur du Paris Saint-Germain de juin 2016 à juin 2018, Unai Emery restera dans l’histoire du PSG comme le coach ayant subi la fameuse remontada à Barcelone. Mais le technicien espagnol est également le premier à avoir eu sous ses ordres Neymar au sein du club de la capitale. Et dans un entretien accordé à France-Football, Unai Emery explique même avoir largement contribué au transfert de la star brésilienne du FC Barcelone au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017 en présentant à Neymar le projet et les ambitions de la formation qu’il dirigeait à l’époque.

Limogé en 2018 par Nasser Al-Khelaifi, puis un an plus tard par Arsenal, où il avait succédé à Arsène Wenger, Unai Emery se rappelle au bon souvenir du PSG avec Neymar. « Je me suis toujours senti soutenu par le président Nasser. Par exemple, quand on était sur le point de faire signer Neymar, ç'a été à moi d'expliquer en personne à “Ney” que l'on allait faire l'équipe autour de lui. Avec un joueur aussi phénoménal, tu ne peux pas lui dire qu'il y a déjà une équipe et qu'il va devoir s'adapter. Tu dois faire l'équipe pour lui. Sinon, il ne vient pas, c'est certain. Le président et la direction parlent contrat. Mais c'est l'entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu », fait remarquer Unai Emery, qui n’aura eu Neymar sous ses ordres qu’une seule saison au Paris Saint-Germain avant d'être poussé vers la sortie par le président qatari du PSG.