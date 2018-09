PSG : Neymar à genoux devant Mbappé, la folle demande de Sagnol

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la défaite à Liverpool (3-2) en Ligue des Champions, l’attaque du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler.

La cible numéro 1, c’est probablement Neymar, critiqué pour son manque d’implication et son égoïsme sur le terrain. Cela tombe bien, Willy Sagnol pense connaître la solution à ce problème. Selon l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, le Brésilien devrait davantage jouer pour son équipe et plus particulièrement pour Kylian Mbappé, la nouvelle star du PSG depuis son sacre en Coupe du monde.

« Quand on regarde le PSG de l’an passé, on a souvent vu Mbappé, de par son statut aussi, se mettre au service de Neymar, et faire les passes à Neymar. Et de l’autre côté, les passes de Neymar pour Mbappé, il y en avait un petit peu moins », a remarqué le consultant de la chaîne RMC Sport, qui demande donc l’inversion des rôles.

Le Mondial 2018 a tout changé

« Moi, cette année j’aimerais voir une chose, que Neymar se mette au service de son équipe et qu’il se mette aussi au service de Mbappé, a-t-il conseillé. La star de l’équipe en théorie c’est Neymar. Mais par rapport à la Coupe du monde qu’il a fait, j’attends beaucoup de Mbappé cette année, aussi en termes de statistiques et pas simplement en termes de jeu. Et pour cela, il aura besoin de tous ses coéquipiers. » Aligné au poste de meneur de jeu, l’ancien Barcelonais régale ses coéquipiers, mais n’oubliera pas pour autant de se faire plaisir...