PSG : Neymar à Flamengo, son père brouille les pistes

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Neymar évolue en Europe depuis 10 ans, après avoir quitté Santos. Son club formateur où il a brillé en premier et où il a été repéré par tous les cadors européens. Alors que certains fans militent pour un retour de la star brésilienne au pays, le père du joueur de 30 ans a balayé cette idée d'une drôle de façon.

À 30 ans, Neymar est dans une période cruciale de sa carrière. Le joueur du PSG est encore au top de sa forme mais commence à perdre de la vitesse et vient de subir une traumatisante défaite lors de la Coupe du monde au Qatar. L'ancien joueur du FC Barcelone qui avait quitté la Catalogne pour devenir le meilleur joueur au monde dans une équipe compétitive avec un projet de jeu ambitieux, n'est plus la star du PSG. Certains fans du natif de Mogi das Cruzes se demandent quand Neymar va quitter le vieux contient et s'il va enfin revenir jouer au Brésil. Lors de l'émission GV World Podcast, Neymar SR s'est entretenu avec Marcao, le père de Gerson. Les deux agents ont discuté de la possibilité que le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (77 buts) joue avec l'ancien joueur de l'OM à Flamengo. Le père de Neymar a été malicieux concernant l'avenir de son fils, faisant rêver les supporters du club de Rio de Janeiro, avant de rectifier le tir.

Le père de Neymar balaye les rumeurs d'un retour au Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Qu'il joue avec Gerson à Flamengo ? C'est tout à fait possible. C'est possible (long silence), mais c'est possible que dans la Seleçao du Brésil. Dans le football, tout est possible, mais Neymar a un long contrat avec le PSG. C'est jusqu'en 2027. Il vient de renouveler, c'est très difficile » a déclaré le père de Neymar qui ferme la porte à un transfert de l'attaquant à Flamengo, mais pas définitivement. Depuis le début de sa carrière, Neymar a évoqué à de nombreuses reprises son souhait d'un jour porter le maillot de Flamengo. Le club qui vient de remporter la Copa Libertadores s'impose comme l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud depuis quelques années. Neymar a encore 4 années de contrat avec le PSG avant de songer à un retour au pays En 2027, il aura 34 ans et sera libre de retourner au Brésil, là où tout a commencé pour lui, même si c'était du côté du FC Santos.