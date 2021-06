PSG : Neymar a dérapé, Mbappé lui a fait la leçon

Dans : PSG.

Proche de Neymar depuis leur arrivée à l’été 2017, Kylian Mbappé a aidé son coéquipier du Paris Saint-Germain à s’adapter à la France. Et plus précisément à la mentalité française.

Si Neymar vient de jurer fidélité au Paris Saint-Germain en prolongeant son contrat, personne n’a oublié ses envies d’ailleurs à peine deux ans après sa signature. Il faut dire que le meneur de jeu ne se sentait pas épanoui dans la capitale. Le Brésilien vivait mal les critiques à son sujet, lui dont les habitudes pouvaient parfois choquer les observateurs de Ligue 1. C’est pourquoi son coéquipier Kylian Mbappé a aidé Neymar à mieux comprendre la mentalité française.

« C’était dur pour Neymar »

« Au Brésil, les gens sont plus festifs, en France plus sérieux, a comparé l’international tricolore dans le magazine britannique Esquire. Ici, il n'est pas bon d'afficher ses loisirs. Les gens vont penser qu'il néglige le PSG parce qu'il joue au poker. Je pense qu'il a commencé à comprendre cela. Au début c'était dur pour lui, il le vivait comme un affront. Quand il est arrivé, ils ont mis son visage sur la Tour Eiffel, et six mois plus tard, ils lui ont demandé pourquoi il jouait au poker. En France, les gens savent ce que vous possédez mais ils ne veulent pas le voir. Ils veulent juste vous voir jouer au football en souriant. »

Il n’empêche que pour Kylian Mbappé, un grand joueur se doit d’afficher un certain ego. D’où la confiance en lui régulièrement affichée. « Dans le football de haut niveau, personne ne vous fera une place ou ne vous dira que vous êtes capable de choses, a expliqué l’ancien Monégasque. C'est à vous de vous persuader que vous l'êtes. L'ego, l'amour-propre, ce n'est pas qu'un caprice de stars. C'est aussi une volonté de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même. » Là-dessus, le Français n’a sûrement pas eu besoin de conseiller Neymar.