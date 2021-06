PSG : Critiquer Mbappé, Papin ne pardonne pas

Dans : PSG.

Malgré ses statistiques incroyables, Kylian Mbappé a parfois été la cible de certaines critiques au PSG.

Au vu de son talent hors du commun, on ne pardonne rien à Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a pourtant été l’homme fort de son équipe tout au long de la saison. Héroïque en Ligue des Champions, véritable leader en championnat, Kylian Mbappé a franchi un cap. Dans le podcast Golazo du site Sports.fr, Jean-Pierre Papin a livré son avis sur la progression de l’attaquant du PSG ainsi que sur les critiques dont il a parfois été victimes par le passé. Pour l’ex-attaquant de l’OM et de l’AC Milan, il est clair que Kylian Mbappé est devenu au fil des semaines un joueur incritiquable. Aux supporters du Paris SG de s’en souvenir, dans le cas où l’ancien Monégasque ne quitterait pas le club cet été.

« Les critiques contre Mbappé, je pense que c’était à tort. Parce que déjà il a mis la barre tellement haute que ça va être compliqué pour lui chaque année à arriver au niveau où il l’a mise. Le seul problème c’est qu’il faut tout le temps être plus ou moins au même niveau, ce qui est compliqué. Cette saison, les critiques se sont abattues car il a loupé quelques matches. J’ai trouvé ça ridicule parce qu’on ne peut pas blâmer un joueur comme Mbappé qui ne triche pas sur le terrain. Quand il n’est pas bien, il n’est pas bien. Plutôt que d’essayer de le réconforter ou essayer de comprendre les choses, on a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. J’ai trouvé ça très dur. A 22 ans, on n’est pas simplement des humains, on n’est pas des machines. On a le droit à l’échec. Et on a besoin de l’échec pour rebondir. Et je pense que Kylian a rebondi à chaque fois derrière » a livré Jean-Pierre Papin, très élogieux envers Kylian Mbappé, ce que l’attaquant de Paris et de l’Equipe de France appréciera.