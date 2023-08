PSG ‍: Neymar a déchiré l'invitation de Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant de partir en Arabie Saoudite, Neymar a fait un passage au centre d'entraînement du PSG et a organisé une dernière petite soirée. Mais la star brésilienne a fait le tri afin de ne pas inviter ceux qu'il aurait dans le collimateur, dont un certain Kylian Mbappé.

Le divorce entre Neymar et le Paris Saint-Germain est désormais scellé, le numéro 10 de la Seleçao ayant accepté l’offre d’Al-Hilal pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Six ans après avoir rejoint le PSG, l’ancien Barcelonais ne jouera plus en Ligue 1, mais avant de filer vers Ryiad, Neymar a rendu une ultime visite à ses anciens coéquipiers dans une séquence relayée par le site officiel des Champions de France. Dans cette vidéo, on voit notamment l’international brésilien saluer d’une rapide accolade Kylian Mbappé, celui qui avait signé à Paris en même temps qui lui. À en croire L’Equipe, cette séquence s’est déroulée dans une ambiance glaciale, Neymar étant furieux contre le vice-champion du monde français, et inversement.

Mbappé et Neymar sont fâchés à mort

La star brésilienne estime que son ancien coéquipier français avait ouvertement milité pour aboutir à son départ du Paris Saint-Germain, et finit par convaincre Nasser Al-Khelaifi de le faire virer du club de la capitale grâce à l'offre inespérée du club saoudien qui en 4 jours a raflé la mise. « Mbappé n’a pas aimé le like du Brésilien à un post Instagram laissant entendre que le Français avait joué un rôle dans son départ du PSG. Preuve que la distance creusée entre deux hommes complices au début de leur aventure parisienne, Neymar a invité amis et famille en milieu de semaine pour une petite fête d’adieu. Mbappé n’était pas convié », révèlent José Barroso et Hugo Delom. Une fin relativement triste entre deux stars du football mondial, d'autant que dans le même temps, Lionel Messi est, lui aussi, venu tacler le Paris Saint-Germain à distance.

Lista anunciada! ✍️🇧🇷



O treinador Fernando Diniz divulgou os 23 nomes que integrarão o elenco da Seleção Brasileira Masculina nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



O primeiro jogo será contra a Bolívia e está marcado para o dia 8 de setembro, no… pic.twitter.com/j46QSt8Med — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 18, 2023

Le quotidien sportif précise par ailleurs que le seul joueur parisien à avoir répondu à l'invitation de Neymar lors de sa dernière fiesta dans la capitale est Marquinhos, son compatriote au sein du PSG. Cela tombe bien, les deux joueurs ont été convoqués ce samedi par Fernando Diniz, le sélectionneur de la Seleçao, pour les premiers matchs qualificatifs pour le Mondial 2026, ce sera le 8 septembre contre la Bolivie et le 12 contre le Pérou. Au moment où la situation de Marquinhos semble réglée à Paris, après bien des doutes sur son avenir, nul doute que les deux hommes auront des choses à se dire.