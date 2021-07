PSG : Sergio Ramos testé pendant 5 heures, le résultat tombe

Dans : PSG.

David Beckham, Daniel Alves, Gianluigi Buffon. Jusqu’à présent, quand le PSG a voulu faire signer des légendes du football, cela ne lui a pas réussi sur le plan sportif.

Le Paris SG espère bien tordre le cou à cette mauvaise pioche avec Sergio Ramos. Le défenseur central arrive à Paris à 35 ans, et s’est engagé pour deux saisons afin d’aider le club francilien à soulever la Ligue des Champions, ce qu’il a déjà fait à quatre reprises. Niveau expérience et palmarès, l’Espagnol tient la route, cela ne fait aucun doute. Niveau grinta et envie, l’ancien sévillan n’est pas du genre à se laisser aller, et ses dernières vidéos où il se montre en train d’enchainer les exercices physiques sur la plage, peuvent en attester. La cellule médicale du PSG est aussi en mesure de le confirmer. Emission toujours aussi dénicheuse de la télévision espagnole, El Chiringuito est allé chercher des infos auprès de ceux qui ont fait passer la visite médicale à Sergio Ramos. Le résultat est impressionnant selon les propos recueillis par le journaliste Cristobal Soria.

« Il y a eu cinq heures de visite médicale, ils ont voulu tout vérifier. Pas une, pas deux... cinq heures. Et le verdict final a été que Ramos est comme s'il avait 25 ans, comme un taureau. Cela a été l'évaluation finale après cinq heures », a assuré le journaliste, pour qui le PSG n’a pas pu passer à côté d’une éventuelle blessure cachée chez Sergio Ramos. Il est vrai que le défenseur central sort d’une saison délicate sur le plan physique, et Paris a tout de même fait de gros efforts financiers pour offrir un énorme contrat de deux ans à l’ancien madrilène. Il ne fallait donc pas négliger son état physique, lui qui à 35 ans, est en tout cas préparé mentalement et physiologiquement à avoir un réel impact au Paris SG.