PSG : Neymar a changé, Paris devient imbattable

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son retour à la compétition, Neymar est absolument irréprochable au Paris Saint-Germain.

Sur un plan purement sportif, il évolue à un très bon niveau, ses 4 buts inscrits face à Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Angers le prouvent. Mais au-delà des chiffres, c’est son envie de jouer pour le collectif qui est appréciée dans la capitale française. Lorsque Neymar affiche cet état d’esprit, il est évident que le PSG devient imbattable selon Jocelyn Gourvennec, totalement sous le charme de ce Paris qui monte en puissance, à l’image également du trio du milieu de terrain, lequel est très performant dans le pressing.

« Le PSG a montré contre le Real Madrid, Galatasaray ou Angers, que quand ils étouffent leur adversaire dans le pressing, dans la récupération, ils sont injouables. Ils ont étouffé Angers un pressing constant, et vu qu’ils ont le talent, ça se voit au tableau d’affichage. C’est leur rigueur collective, le fait qu’il fasse encore plus d’effort, à l’image de Neymar, qui est au service de l’équipe, qui quand son équipe n’a pas de ballon est vraiment dans l’effort. Et ça, ça change de la saison dernière » a apprécié l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, admiratif devant la mécanique collective que Thomas Tuchel est en train de mettre en place au PSG.