PSG : Navas lâche 180.000 euros et rentre au Costa Rica

Keylor Navas était resté en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Mais finalement le gardien de but du PSG s'est offert un vol privé pour rentrer dans son pays.

Après avoir longtemps hésité, et presque deux semaines après une partie de ses coéquipiers sud-américains du Paris Saint-Germain, Keylor Navas a finalement décidé de repartir au Costa Rica où il est arrivé vendredi soir. Selon ESPN, le gardien de but du PSG, accompagné de sa femme et de ses trois enfants, a considéré qu’il serait mieux auprès du reste de sa famille et pour cela il a organisé un vol retour privé entre Paris et San José. Le média précise que Keylor Navas a déboursé 180.000 euros (200.000$) pour affréter ce jet privé.

Après 12 heures de vol, le portier parisien est arrivé au Costa Rica où il n’a cependant pas échappé à une mise en quarantaine. Le gouvernement du pays d’Amérique Centrale préconise en effet que chaque nouvel entrant soit placé à l’écart pendant deux semaines. Après cette période, Keylor Navas, son épouse et ses enfants pourront retrouver le reste de la famille. Cette décision confirme que du côté du Paris Saint-Germain et de ses joueurs, on ne voit pas la Ligue 1 et les différentes compétitions reprendre de sitôt, le gardien de but arrivé l'été dernier du Real Madrid n'ayant pas décidé de rentrer dans son pays sans l'aval du PSG, surtout dans ces conditions.