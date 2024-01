PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi va hurler, Neymar et Messi le provoquent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si Lionel Messi est très critique envers le PSG depuis son départ, Neymar n'est pas en reste. Après septembre 2023, Neymar vient encore de prononcer le mot enfer pour qualifier son aventure parisienne avec Messi.

L'année 2023 vécue au PSG n'est pas digérée par Lionel Messi, c'est également le cas chez Neymar. Le Brésilien a pourtant évolué 6 années à Paris, pour le meilleur comme pour le pire. Neymar a été adulé à certains moments par les supporters parisiens, pour ses gestes techniques et pour son rôle majeur dans la seule finale de Ligue des champions du club en 2020. Néanmoins, tout ceci était bien loin de son esprit au moment de dire adieu aux Parisiens. Si Messi a attiré la majorité des sifflets sur lui lors des derniers mois, Neymar a aussi été pris à partie. Les supporters parisiens sont venus chez lui à Bougival, en mai dernier, pour l'insulter et lui demander de « se casser du PSG ».

Neymar et Messi voulaient revenir à Barcelone

Un épisode qui a marqué le joueur brésilien. Malgré les bons moments passés au PSG, Neymar a eu des mots durs sur son environnement parisien et sur celui de son ami Lionel Messi. En septembre dernier, il avait parlé « d’enfer » vécu par les deux hommes. Il vient de récidiver dans une interview auprès du média brésilien Band Sports.

Neymar : "Lionel Messi et moi avons vécu un enfer à Paris. Barcelone nous manque énormément."



« Lionel Messi et moi avons vécu un enfer à Paris. Barcelone nous manquait énormément », a t-il lâché. Des paroles qui vont encore faire grand bruit à Paris alors que Nasser Al-Khelaifi vient justement de recadrer Lionel Messi pour ses sorties médiatiques agressives. Cependant, comment ne pas y voir la mauvaise gestion des deux stars par le PSG. Le club parisien n'a produit qu'un communiqué pour condamner les agissements des supporters parisiens à Bougival et pas grand chose finalement concernant les sifflets au Parc. On fut bien loin de la ferveur barcelonaise sans borne connue par Neymar et Lionel Messi dans le passé. Surtout quand on connait, auparavant, comment le PSG traitait ses meilleurs joueurs où tout leur était permis.