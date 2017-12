PSG : Nasser Al-Khelaifi tremble à cause de ce dossier

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaifi en avait fait une de ses priorités, et le président du Paris Saint-Germain a tenu ses promesses, les Ultras ont fait un retour remarqué cette saison au Parc des Princes dans le Virage Auteuil. En négociant ce come-back avec le Collectif Ultras Paris, Nasser Al-Khelaifi espérait avoir la paix et les premiers mois lui ont donné raison. Mais, depuis quelques semaines, différents événements font que le doute s'installe concernant la volonté du CUP de maintenir le calme.

Cela a d'abord commencé avec les « festivités » organisées lors du match PSG-Nice le 27 octobre pour l'anniversaire d'un des groupes qui composent le CUP, avec finalement une sanction contre le Paris SG. Et cela s'est confirmé la semaine passée à Munich, avec une banderole insultante et des chants du même tonneau à destination d'un autre groupe de supporters du PSG, Karsud. Selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi en tête, ont décidé de reprendre le dossier par le début et pour cela ils ont convoqué une réunion avec les responsables du Collectif Ultras Paris. « Le PSG souhaite vérifier que le projet du CUP est toujours en phase avec les engagements pris lors du retour au Parc. La non-violence est le premier des points », explique le quotidien francilien, qui rappelle qu’actuellement le Paris Saint-Germain cherche toujours un directeur de la sécurité.