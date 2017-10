PSG : Nasser Al-Khelaifi quitte le procureur suisse et se dit « très tranquille »

Dans : PSG, Ligue 1.

Débutée ce mercredi matin peu après 9h30 à Berne, l’audition de Nasser Al-Khelaifi par la justice suisse s’est achevée vers 18h. Et le président de BeIn Media et du Paris Saint-Germain n’a pas semblé être sous le choc en quittant les bureaux du Ministère public de la Confédération où il était entendu dans le cadre d’une possible affaire de corruption liée à l’achat TV des droits pour le Mondial 2026 et 2030 pour le zone Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Interrogé par des journalistes présents sur place, Nasser Al-Khelaifi a été bref, mais précis. « J’ai demandé à venir en Suisse pour donner mes explications. J’ai répondu aux questions, je n’ai rien à cacher. Je suis disponible pour aider la justice suisse s’ils veulent me revoir. Je suis venu tranquille, je repars très tranquille », a indiqué le dirigeant qatari, sans que l’on sache s’il devra être entendu un autre jour. Le porte-parole de la justice suisse a indiqué de son côté que Nasser Al-Khelaifi avait totalement collaboré avec le ministère public en charge du dossier.