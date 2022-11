PSG : Nasser Al-Khelaïfi l'a viré, il lui a déjà pardonné

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Licencié par le PSG cet été, Mauricio Pochettino a quitté Paris avec beaucoup de regrets et un bilan assez contrasté. L'entraîneur argentin a été aperçu au Qatar en compagnie de son ancien employer, Nasser Al-Khelaïfi.

Après son départ du PSG, certains pouvaient se demander si le club de la capitale allait rester dans le cœur de Mauricio Pochettino. Joueur entre 2001 et 2003 puis coach de l'équipe première pendant un an et demi, le technicien argentin est lié au PSG. Présent au Qatar pour assister à la Coupe du monde 2022, le natif de Murphy était présent en loge pour voir le match entre l'Équipe de France et le Danemark. Mauricio Pochettino était accompagné de Jésus Pérez, son fidèle adjoint ainsi que de Sebastiano Pochettino, son fils et ancien préparateur physique au PSG. L'ancien staff de Paris était à Doha avec Nasser Al-Khelaïfi, président de QSI et surtout du PSG. Les deux hommes ont semblé être très proches malgré la fin mouvementée de l'aventure de Pochettino à Paris.

Pochettino s'affiche avec Nasser au Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

Les deux anciens collaborateurs s'étaient quittés sur un licenciement de l'ancien coach des Spurs mais apparemment, cette histoire est déjà oubliée. Le fils de Pochettino a publié des clichés du match où l'on peut apercevoir Nasser à côté de Pochettino pour regarder le match de la France. Selon les informations du média Culture PSG, les deux hommes ont même fait preuve d'une grande complicité pendant toute la rencontre. Wilfrid Mbappé, le père du double buteur contre les Danois était également présent dans cette loge. Bien que Pochettino soit aujourd'hui au chômage à cause de Nasser Al-Khelaïfi, l'entraîneur de 50 ans ne semble pas avoir de rancœur envers son ancien président. Pochettino pourrait d'ailleurs faire son retour en France puisqu'il a longtemps été annoncé proche de signer et l'OGC Nice. Après Nasser, bientôt les retrouvailles entre les joueurs parisiens et Pochettino ?