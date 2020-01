PSG : Nasser Al-Khelaïfi joue au plus malin et prend une décision forte pour Cavani

Dans : PSG.

L’Atlético Madrid a comme annoncé effectué une deuxième offre pour Edinson Cavani. Le PSG l’a rejetée.

Désireux de rejoindre plus que tout l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est toujours en salle d’attente. Dispensé du match de ce mercredi soir à Pau, l’attaquant uruguayen ne cesse d’être rassuré par son entourage et par le club madrilène, qui lui assure qu’il sera bien transféré dans les prochaines heures. Mais en attendant, la deuxième offre concrète à hauteur de 15 ME a été refusée par le PSG, annonce L’Equipe ce mardi soir. Nasser Al-Khelaïfi est en position de force dans ce dossier, puisque conserver le meilleur buteur de l’histoire du club ne serait vraiment pas vu comme une mauvaise chose en vue des grandes ambitions de son club.

Et l’Atlético de Madrid, qui s’est réveillé bien tard avec le Paris SG, mais a déjà scellé un accord avec le joueur et lui a fait passer une première visite médicale pour faire le point sur son état de santé, va devoir faire un effort supplémentaire. Selon ESPN, cela pourrait monter à 15 ME, et 3 ME de bonus éventuels, histoire de montrer qu’un effort a été effectué afin de satisfaire tout le monde. Le dénouement semble proche, et Cavani se prépare en tout cas à rejoindre Madrid dès qu’un accord sera trouvé. Mais attention, le PSG peut aussi montrer les crocs et faire comprendre que le mercato se termine dans trois jours, et pas un de plus.