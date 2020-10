PSG : Manchester United est un ogre, Paris est prévenu

Dans : PSG.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain débute sa campagne de Ligue des Champions par la réception de Manchester United au Parc des Princes.

A l’occasion de cette rencontre, les Red Devils aligneront une équipe quasiment type, ce qui n’était absolument pas le cas le 6 mars 2019 lors de la victoire de Manchester United au Parc des Princes en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Cette fois, Ole Gunnar Solskjaer pourra compter sur Paul Pogba, Bruno Fernandes, Anthony Martial ou encore Marcus Rashford afin de déstabiliser la défense du Paris Saint-Germain. Autant d’éléments à surveiller comme le lait sur le feu, et qui laissent penser à l’ancien attaquant mancunien Louis Saha que le Paris Saint-Germain n’a absolument pas intérêt à sous-estimer ce grand d’Angleterre.

« Manchester a un peu perdu l'équilibre défensif qu'il avait en fin de saison dernière. Il y a aussi une dépendance à Pogba et Fernandes, les meilleurs joueurs du groupe. Les nombreuses erreurs défensives individuelles depuis le début de saison font mal. Mais offensivement ça ne rigole pas. Les jeunes Martial, Rashford et Greenwood (forfait) sont capables de se hisser au haut niveau et mettre en danger la défense du PSG qui est également en reconstruction après le départ de Thiago Silva. Il y a des choses qui ne pardonnent pas en Ligue des Champions. Paris est prévenu » a lancé dans Ouest-France l’ancien attaquant de Manchester United et de l’Equipe de France, pour qui le Paris Saint-Germain pourrait avoir une mauvaise surprise si les onze joueurs alignés par Thomas Tuchel ne se donnent pas à 100 % Après la désillusion du 6 mars 2019, il y a de toute façon peu de chance que Neymar, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers sous-estiment Manchester United. On frôlerait alors la faute professionnelle…