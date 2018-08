PSG : Nasser Al-Khelaifi a cartonné Javier Tebas en public !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Javier Tebas, le président de la Ligue Espagnole de Football, a régulièrement accusé de tous les maux de la planète les dirigeants du Paris Saint-Germain, le départ de Neymar du Barça pour signer au PSG rendant totalement fou le dirigeant espagnol. Depuis des mois, Javier Tebas allume le club de la capitale, mais jeudi il a baissé d'un ton lors d'une rencontre organisée en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.

En effet, Nasser Al-Khelaifi participait à une réunion du conseil stratégique de l'UEFA et lorsqu'il a pris la parole devant l'ensemble des cadors du football européen, le président du Paris Saint-Germain a dégainé. « Le patron parisien aurait recadré au moins à deux reprises celui qui réclame une sanction contre le PSG pour non-respect du fair-play financier depuis le recrutement de Neymar l’été dernier. Notamment lorsque le conseil a abordé le sujet de la concurrence dans le football européen et le nécessaire équilibre à trouver. Selon un témoin, Al-Khelaïfi aurait dit, en substance, à Tebas, qu’il ne pensait qu’à la Liga et que ses remarques n’allaient pas dans l’intérêt du plus grand nombre », précise L'Equipe. Cela n'a pas empêché le dirigeant de la Liga, sérieusement contesté actuellement en Espagne aussi suite à la décision d'organiser un match par saison aux Etats-Unis, de renouveler ses propos sur la présence anormale du PSG en Ligue des champions.