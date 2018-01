PSG : Naples lance une vraie bataille contre Tottenham pour Lucas

Dans : PSG, Serie A, Premier League, Mercato.

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain cet hiver, Lucas (25 ans) en saura plus sur son avenir dans les prochains jours.

Cette semaine, ses agents sont revenus dans la capitale française, ce qui permettra à ses prétendants européens de les rencontrer si nécessaire. Justement, Naples pourrait les solliciter avant la fin du mercato hivernal. D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le leader de Serie A devrait en profiter pour avancer dans les discussions avec l’ailier brésilien, dont le gros salaire pose problème pour le moment.

Les représentants de Lucas auront donc du travail, sachant que Tottenham fait également le forcing pour recruter l’ancien joueur de São Paulo. Reste à savoir si ces deux formations parviendront à s’entendre avec le PSG qui réclame un transfert définitif, et non un simple prêt avec option d’achat. Et si Lucas hésite entre les deux cadors qui le convoitent, il pourra toujours s’appuyer sur le conseil de son ami et capitaine Thiago Silva, toujours prêt à donner son avis sur le mercato parisien.