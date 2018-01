PSG : Thiago Silva se mêle encore du mercato du PSG

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Peu utilisé par Unai Emery cette saison, Lucas a été invité à quitter le Paris Saint-Germain au mercato hivernal.

Lucide, l’ailier de 25 ans a reconnu que son avenir passerait sûrement par un départ dans les prochains jours. Le Brésilien n’a donc pas l’intention de s’accrocher au club de la capitale. Il ne lui reste plus qu’à trouver la bonne destination pour rebondir, sachant que de grosses écuries sont citées parmi ses prétendant. On parle notamment de Manchester United, Tottenham et Naples, le leader de Serie A qui disputera aussi les 16es de finale de l’Europa League.

Une occasion à ne surtout pas manquer selon son compatriote Thiago Silva. « Je n’ai pas discuté de la Serie A avec Lucas. Doit-il quitter le PSG ? Jouer à Naples serait une excellente opportunité pour lui », a conseillé le capitaine parisien au micro de Sport Mediaset. Si l’intérêt du Napoli se confirme, le club italien devra encore répondre aux exigences du PSG qui privilégie un transfert définitif. Et qui espère bien récupérer un gros chèque pour écarter la menace du fair-play financier. Avec l'aide de Thiago Silva, qui avait déjà envoyé Javier Pastore sur le départ, avant que l'Argentin ne le reprenne de volée et conteste cette possibilité.