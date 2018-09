PSG : N’abusez pas, Neymar prévient les arbitres

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour au Brésil pour les matchs internationaux, Neymar s’est fait plaisir avec notamment la participation à un récital offensif face au Salvador.

Dans la plupart des bons coups, le joueur du PSG a montré qu’il avait des jambes, même s’il a été beaucoup question d’une action où il n’a pas été à son avantage. Sur un débordement à gauche dans la surface, Neymar a été très légèrement touché à la jambe, avant de s’écrouler de manière exagérée dans la foulée. Pénalty ou pas ? Difficile à dire mais l’arbitre lui a donné un carton jaune pour simulation, ce qui n’a pas du tout plu à l’intéressé, qui dénonce un acharnement en raison de sa réputation.

« Je ne sais pas ce que je dois faire pour vivre avec ça. Mais il est hors de question que je m'accommode de cette situation. Je crois que cela doit cesser. Cela ne dépend pas de moi. Je n'ai rien dit, j'ai continué à jouer. C'est un manque de respect. Et pas seulement vis à vis de moi mais aussi de mes coéquipiers. Jouer avec un jaune, c'est piégeux. Le gars vient officier dans un match du Brésil, une très grande sélection, et fait ça... Je ne pense pas que cela soit correct. Qu'il ne me donne pas le penalty, pas de problème. Mais le carton n'est pas nécessaire », a livré le joueur parisien, qui revendique le droit de tomber dans la surface sans être à chaque fois sanctionné d’un jaune.