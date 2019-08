PSG : Muet sur son avenir, Neymar fait du chantage au Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Ce n’est un secret pour personne, Neymar souhaite quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Le joueur le plus cher de l’histoire a clairement annoncé ses envies d’ailleurs à ses dirigeants, tout en évitant soigneusement d’en parler dans les médias. Une manière de se laisser plusieurs portes ouvertes même si tout le monde connaît son intention de revenir au FC Barcelone. Mais pour le moment, le club catalan ne parvient pas à convaincre le PSG. Une première offre de prêt avec option d’achat a été transmise et refusée. Suffisant pour faire sortir le Brésilien du silence ? Toujours pas.

En effet, Sport croit savoir que le Barça a passé la seconde pour inciter sa cible à s’exprimer, ce qui faciliterait les discussions. Mais de son côté, Neymar attendrait que Barcelone transmette une proposition plus convaincante à Paris avant de prendre le risque de parler à la presse. Il faut dire que l’option d’achat offerte serait inférieure à 160 M€. Pas de quoi rassurer l’ancien joueur de Santos, qui craint de se mouiller et de tomber dans une impasse. On saura vite si la stratégie du Parisien fonctionne…