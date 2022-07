PSG : Renato Sanches, première gifle de l'ère Campos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le nouveau conseiller du Paris Saint-Germain gère le mercato du club de la capitale pour la première fois et il découvre que le PSG doit souvent faire face à une concurrence efficace. Et c'est encore le cas concernant Renato Sanches.

Vitinha est pour l’instant le seul renfort du Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Et pour recruter le jeune joueur de Porto, Nasser Al-Khelaifi a tout de même dépensé 40 millions d’euros, ce qui n’est pas rien. Depuis cette date, les noms de Skriniar et Scamacca circulent activement, mais rien ne s’est concrétisé. À dire vrai, la piste la plus chaude du moment est celle qui fait de Renato Sanches un futur joueur de Christophe Galtier. L'entourage du milieu de terrain du LOSC laissant clairement entendre que ce dernier était très favorable à une signature avec le club de la capitale. Oui mais voilà, si l’international portugais de 24 ans pourrait retrouver son ancien entraîneur et Luis Campos, les dirigeants de Lille réfléchissent à l’intérêt de vendre un joueur de ce calibre à un club qui évolue en Ligue 1 et peut constituer un concurrent. Et c’est pour cela que les négociations avec l’AC Milan se sont intensifiées ces derniers jours.

Milan et Lille, un accord sur le dos du PSG ?

#Milan-#Lille contatti quotidiani e continui per @renatosanches35. L'accordo tra club vicino intorno ai 10 mln € ma è ancora da trovare l'intesa sull'ingaggio del centrocampista e sulle commissioni di Jorge Mendes. @acmilan @losclive @PSG_inside @SkySport pic.twitter.com/Rhagtwmd4o — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) July 7, 2022

Même si rien n’est signé pour l’instant entre le LOSC et le Rossoneri, Sky Sports annonce ce vendredi que les deux clubs auraient déjà trouvé un accord pour le transfert de Renato Sanches, l’opération se faisant pour un montant proche de 10 millions d’euros. Journaliste pour le média italien, Manuele Baiocchini affirme cependant que Lille et l’AC Milan doivent s’entendre avec Jorge Mendes, l’agent du milieu de terrain, au sujet de sa commission, et surtout il y a un détail, et non des moindres, à régler c’est concernant l’aval que doit donner Renato Sanches à cette opération. Il n’est pas dit que ce dernier refuse fermement de signer avec le champion d’Italie, mais pour l’instant son cœur bat plutôt pour le Paris Saint-Germain et ses proches le font régulièrement savoir. Il y a quelques jours, la Voix du Nord avait ainsi affirmé que le joueur formé à Benfica était « emballé » à l’idée de signer à Paris.

Pour Luis Campos, qui a fait de Renatos Sanches une de ses priorités lors de ce mercato estival, le départ du joueur de Lille à l’AC Milan serait évidemment un vrai affront, lui qui a par exemple refusé de faire venir Paul Pogba au PSG. Président actuel du LOSC, Olivier Létang, qui connaît bien le Paris Saint-Germain, veut peut-être profiter de ce dossier, et de ce possible accord déjà trouvé avec le club italien, pour faire grimper le prix de son joueur. Mais ce qui est certain, c'est que si Campos se rate dans cette opération, il risque quand même de prendre la foudre de ceux qui voient en lui l'un des maîtres du mercato. A plus d'un titre, ce dossier Renato Sanches est donc très important.