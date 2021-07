PSG : MU veut doper son salaire, Pogba refuse !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec Manchester United en juin 2022, Paul Pogba est ciblé par le Paris Saint-Germain au mercato.

Après s’être attaché les services de Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos et Hakimi, le PSG rêve de continuer son mercato quatre étoiles avec Paul Pogba. Le milieu de terrain français de 28 ans n’est pas insensible à l’intérêt du PSG, et son agent Mino Raiola négocie directement les contours d’un potentiel contrat avec Leonardo. De son côté, Manchester United n’entend pas se laisser faire et compte bien parvenir à trouver un accord avec Paul Pogba afin de le prolonger. Mais selon les informations du Daily Mirror, les Red Devils se heurtent pour le moment au refus du champion du monde de prolonger à Manchester United, ce qui fait bien sûr les affaires du Paris SG.

Le média britannique rapporte que l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin a refusé une première proposition colossale de Manchester United. Les pensionnaires d’Old Trafford proposaient à Paul Pogba une prolongation de trois ans avec un salaire de 20 ME par an, soit 60 ME sur la durée totale du contrat. Une offre rejetée par Paul Pogba, qui émarge actuellement à près de 18 ME annuel à Manchester United. Ce refus signifie sans doute que l’international tricolore dispose d’une offre contractuelle et salariale plus importante du Paris SG. Il y a quelques jours, Canal-Supporters affirmait qu’un accord était quasiment ficelé entre Paul Pogba et le PSG. Le média expliquait par ailleurs que si l’opération allait au bout, alors l’ancien Havrais deviendrait le troisième joueur le mieux payé de l’effectif parisien derrière Neymar et Kylian Mbappé (en cas de prolongation de l’ancien Monégasque). Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera et si Manchester United se résoudra à vendre Paul Pogba au PSG et si oui, à quel prix…