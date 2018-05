PSG : 33ME pour cette pépite en Argentine, le PSG est chaud

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après les folies de l’été dernier, le Paris Saint-Germain devra se montrer malin lors du prochain mercato.

Ainsi, le club de la capitale pourrait tenter certains paris moins onéreux que les transferts de Neymar ou de Kylian Mbappé. Dans cette optique, l’état-major du PSG s’intéresse de près à Cristian Pavon (22 ans), grand espoir du football argentin qui évolue au Boca Juniors, selon les informations du journal L’Equipe. Récemment, le champion de France en titre s’est « renseigné » auprès des dirigeants argentins et seraient enclins à payer la clause libératoire de Cristian Pavon.

Celle-ci est estimée à 33ME, un faible montant pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ne se précipiteront pas et attendront le verdict du fair-play financier avant de passer à l’action. Car l’éventuelle sanction de l’UEFA, qui sera communiquée le 8 juin prochain, pourrait avoir de fortes conséquences sur le mercato du Paris Saint-Germain. Et cela conditionnera sans doute l’arrivée de Cristian Pavon, l’homme aux 7 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison du côté de Boca Junior.