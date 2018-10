PSG : MU, Man City, Chelsea… Neymar a refroidi le Real au mercato

Dans : PSG, Liga, Premier League, Mercato.

Sur le terrain comme dans ses déclarations, Neymar montre qu’il s’épanouit au Paris Saint-Germain.

Le Brésilien prend du plaisir aux côtés de Kylian Mbappé. Et sous les ordres de Thomas Tuchel qui l’utilise en meneur de jeu, un poste qui lui correspond parfaitement. Pourtant, la presse espagnole continue d’envisager son départ l’été prochain. Si l’on en croit Don Balon, l’ancien joueur du FC Barcelone aurait déjà plusieurs possibilités. Neymar aurait effectivement prévenu le Real Madrid que d’autres clubs étaient intéressés en Angleterre, à savoir Chelsea ainsi que les deux formations de Manchester, United et City.

Un moyen de faire monter les enchères ? En tout cas, l’international auriverde serait attiré par la Premier League et l’aurait indiqué au président madrilène Florentino Pérez, de plus en plus pessimiste sur ce dossier. Peut-être une bonne nouvelle pour le PSG et son homologue Nasser Al-Khelaïfi, fatigué de voir les noms de ses stars associés à la Maison Blanche depuis quelques mois.