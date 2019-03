PSG : MU est à terre, Marquinhos n'aime pas ça du tout

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a clairement fait le plus difficile dans sa double confrontation avec Manchester United en Ligue des Champions.

Aller gagner à Old Trafford sur le score de 0-2 est en général gage de qualification au final. Mais il faut se méfier d’une bête blessée, et c’est le discours musclé qu’a délivré Marquinhos après la victoire à Caen. Désireux désormais de se tourner vers ce match retour au Parc des Princes, le Brésilien a prévenu qu’il ne fallait surtout pas prendre les Anglais de haut, sous peine de vivre une grosse désillusion.

« Un match facile car ils ont beaucoup de blessés ? Il ne faut pas penser comme ça. Comme nous, ils vont avoir des ambitions importantes. Il faut penser à faire un bon match. On analysera l’adversaire après. Manchester c’est Manchester. Les joueurs qui seront sur le terrain seront des joueurs de qualité, de grands joueurs. Il ne faut pas qu’on tombe dans ce piège de penser que ce sera plus facile parce qu’ils ont des blessés. Il faut aborder ce match avec une bonne intensité et une bonne attitude », a prévenu l’ancien de la Roma, pour qui il est impossible, après le vaccin de la remontada de 2017, que le PSG tombe dans le piège de la facilité. Une évidence.