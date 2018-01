PSG : MU club le plus riche d'Europe, le PSG perd une place

Dans : PSG, Premier League, Ligue 1.

Régulièrement, le cabinet Deloitte publie le classement des clubs les plus riches d’Europe, calculé en fonction des revenus générés au cours des années.

Au cœur de l’actualité cette semaine pour avoir obtenu la signature d’Alexis Sanchez, Manchester United est le club européen le plus riche d’Europe selon ce classement. Et pour cause, le club entraîné par José Mourinho a généré pour près de 676ME de revenus la saison dernière. Inutile de chercher midi à quatorze heures, ce sont les deux ogres espagnols qui complètent ce podium : le Real Madrid est 2e, tandis que le FC Barcelone est 3e.

Et le PSG, dans tout ça ? Seul représentant français de ce classement, le club de la capitale perd une place par rapport au rapport publié la saison dernière. En effet, le PSG est désormais 7e, avec 486ME de revenus générés la saison dernière. Le club parisien est notamment devancé par le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal. Pas de quoi rougir, donc…

Top 10 des clubs les plus riches du monde selon le cabinet Deloitte :

1 – Manchester United

2 – Real Madrid

3 – Barcelone

4 – Bayern Munich

5 – Manchester City

6 – Arsenal

7 – Paris SG

8 – Chelsea

9 – Liverpool

10 – Juventus Turin