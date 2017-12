PSG : Mourinho veut à tout prix empêcher ce joueur de signer à Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Très intéressé par le projet parisien, au point d’avoir annoncé cet automne qu’il serait bien tenté par une aventure au PSG dans les années à venir, José Mourinho n’entend pas pour autant faire cadeau de ses éléments les plus précieux.

C’est ainsi que le manager de Manchester United a pris à bras le corps un dossier qui semble perdu d’avance, mais sur lequel il n'a pas dit son dernier mot. En effet, longtemps mis sur la touche par Louis Van Gaal, Marouane Fellaini est devenu un joueur qui compte avec le Portugais, qui aime l’utiliser dans certaines situations précises. Résultat, si le Diable Rouge n’est pas incontournable, le voir partir en fin de saison alors qu’il aura terminé son contrat déplait au Special One. Par le biais d’Antero Henrique, le PSG apprécierait le profil de l’ancien d’Everton, capable d’apporter son expérience et son jeu de tête à un PSG qui flaire le bon filon avec l’arrivée d’un joueur sans indemnités de transfert. Mais selon The Sun, José Mourinho a fait savoir à son milieu de terrain qu’il espérait bien le faire changer d’avis.

« Ces derniers jours, José a essayé de le faire rester au club pendant les négociations contractuelles. Le patron a promis de parler à la direction du club en son nom et lui a demandé si ce n’était qu’une question d’argent. José lui a dit qu’il continuerait à avoir beaucoup de possibilités de jouer à United. Il a peut-être déjà pris sa décision, mais José est convaincu qu’il peut encore le faire changer d’avis et le faire rester ici », a expliqué une source proche du club mancunien. Reste que, si MU parvenait à ses fins, ce serait au prix d’un bel effort financier, Fellaini comptait bien profiter de son statut de futur joueur libre pour faire monter les enchères au niveau de son salaire.