PSG : Mourinho propose un deal imprévu à Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Sur la touche depuis l'hiver dernier et son licenciement de Manchester United, José Mourinho piaffe d'impatience à l'idée de retrouver un banc.

« Entraîneur en L1 ? C'est difficile à dire. Si je dis non, je ne serais pas honnête envers vous. Si je dis oui, vous allez commencer à spéculer sur les clubs qui pourraient m'intéresser, qui vont avoir un poste libre... Je peux retourner dans l'un des pays que je connais déjà ou essayer quelque chose de très important, qui est de travailler dans un cinquième pays et de tout gagner comme je l'ai fait ailleurs ». Il y a quelques jours, José Mourinho s'ouvrait en grand les portes du championnat de France. En ni une ni deux, les rumeurs sont sorties, entre Lyon et Monaco. Mais c'est désormais au tour du PSG d'être cité aux côtés du nom du Special One.

Selon The Daily Record, le coach portugais a effectivement proposé ses services à la direction francilienne. En voyage au Qatar, Mourinho en aurait profité pour dire à Nasser Al-Khelaïfi qu'il était intéressé pour s'installer sur le banc de touche de Paris. Sauf que si la formation parisienne a déjà pensé à lui dans le passé, QSI ne voit pas le futur du PSG sans Thomas Tuchel. En passe de prolonger son contrat jusqu'en 2021, l'entraîneur allemand s'inscrit sur le long terme à Paris, même s'il ne fait pour l'instant pas mieux que ses prédécesseurs en Ligue des Champions. Pour le PSG, Mourinho devra donc attendre son tour.