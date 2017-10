PSG : Mourinho met un joyeux bordel et s’en étonne

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

On ne peut pas dire que José Mourinho soit mal servi à Manchester United, le manager portugais ayant chaque été la possibilité de recruter des joueurs de premier plan pour des sommes colossales. Malgré cela, le « Special One » a récemment envoyé un message très fort à sa direction, laissant entendre qu’il ne terminerait pas sa carrière à MU, et que le projet parisien avait tout pour lui plaire. Spécialiste du « mind game », José Mourinho savait bien que sa petite phrase allait faire du bruit et remettre sur la table la question de son avenir chez les Red Devils. Pourtant, en conférence de presse, l’ancien coach du Real Madrid s’est étonné du buzz fait par sa sortie médiatique.

« Rien ne se passe, je ne signe pas un nouveau contrat de cinq ans et je ne pars pas pour le Paris Saint-Germain. Je ne quitte pas Manchester United, j'ai un contrat et c'est tout. Le futur c'est demain. Aujourd'hui, j'ai mon contrat qui se termine en juin 2019. Nous sommes en octobre 2017, donc je ne sais pas quoi dire. La seule chose que j'ai dite, et c'est une vraie interprétation de mes mots, c'est que je ne vais pas finir ma carrière à United. Comment est-il possible dans le football moderne pour n'importe quel manager de durer quinze ou vingt ans dans le même club ? Je pense que (Arsène) Wenger est le dernier », a confié José Mourinho. Il ne serait néanmoins pas étonnant de voir le nom du Portugais fleurir si jamais Unai Emery venait à voir son avenir s’obscurcir du côté du PSG.