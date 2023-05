PSG : Mourinho et Neymar, l’Angleterre se marre déjà

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Piste prioritaire du conseiller Luis Campos, José Mourinho pourrait devenir l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Une perspective qui amuse déjà la presse en Angleterre où l’on prédit un énorme fiasco avec le Portugais.

Le probable sacre en Ligue 1 ne devrait rien changer à sa situation. Sauf rebondissement, Christophe Galtier ne devrait pas conserver son poste la saison prochaine. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a perdu énormément de crédit au fil de la saison et des échecs dans les rendez-vous importants. Les éliminations face au Bayern Munich en Ligue des Champions et contre l’Olympique de Marseille en Coupe de France ont notamment terni son bilan.

🔴🔵 @RothenJerome : "Les joueurs ne s'endormiront pas avec Mourinho. Avec lui, il n'y aura plus de passe-droits au PSG." #RMClive pic.twitter.com/9NUvrNC1XR — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 12, 2023

D’où la tendance négative et les nombreuses rumeurs qui circulent sur ses potentiels successeurs. Ces derniers jours, on parle plus particulièrement de Thiago Motta et de José Mourinho, décrit comme la priorité du conseiller Luis Campos. Mais de l’autre côté de la Manche, le journaliste Barney Ronay se moque déjà d’un fiasco annoncé avec le coach de la Roma. « José à Paris n'est principalement qu'une perspective alléchante », a commenté le directeur de la rédaction sportive du Guardian.

« Ce n’est qu’une comédie de base sur Mourinho et Neymar, enfin ensemble, perdus dans l'incompréhension hallucinogène avec Mourinho arpentant les environs de Troyes et d'Ajaccio comme un comte déchu en colère, et des vérités terrifiantes que l'on peut déjà l'entendre cracher à la caméra la plus proche lorsqu'il sera finalement limogé, a imaginé le journaliste. Qui ne voudrait pas voir ça au PSG après toutes ces expériences vouées à l'échec, à faire semblant d'être gentil, ou sérieux, ou intéressé à construire quelque chose ? »

Mourinho incompatible avec le PSG ?

« (...) En réalité, ce serait, bien sûr, une idée terrible, a prévenu le spécialiste britannique. Mourinho est peut-être un entraîneur très célèbre, mais il n'a rien fait de vraiment remarquable depuis 2017. Son parcours professionnel montre très clairement que son propre style réducteur, essayant toujours de gagner à l'arrache, est mal adapté à ce genre de grand patron. » Du côté de Doha, on partage visiblement les mêmes craintes puisque le Paris Saint-Germain n’a pas contacté le Spécial One.