PSG : Mourinho a trouvé le remplaçant idéal à Pogba... au PSG !

Dimanche soir, Marco Verratti a débuté la rencontre face aux Girondins de Bordeaux sur le banc des remplaçants.

Et cela a certainement fait des déçus en tribune puisque selon le Manchester Evening News, José Mourinho avait envoyé des scouts au Matmut Atlantique pour superviser l’Italien. Effectivement, l’intérêt de Manchester United à l’égard du natif de Pescara n’est pas nouveau. Mais il semblerait plus fort ces dernières semaines, à en croire le quotidien britannique. Notamment en raison du nouveau clash entre le Portugais et Paul Pogba, lequel est plus que jamais sur le départ. Suffisant pour imaginer une offre lors du prochain mercato estival ?

Il est évidemment trop tôt pour le dire. Surtout que le Paris Saint-Germain cherche davantage à étoffer ce secteur de jeu ces derniers mois. De plus, la situation contractuelle de l’Italien laisse de la marge à Nasser Al-Khelaïfi puisque Verratti ne sera en fin de contrat que dans deux ans et demi. Attention tout de même à l’appétit du célèbre Mino Raiola dans ce dossier, qui pourrait bien profiter de l’intérêt de Manchester United pour faire grimper les enchères au mercato. De là à penser que Marco Verratti va quitter Paris dans un futur proche ? On n’y est pas encore…