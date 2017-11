PSG : Morata, roue de secours de Paris au mercato ?

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est bâti une attaque de feu avec Neymar et Kylian Mbappé pour épauler Edinson Cavani. Mais à quoi ressemblera le trio offensif du club de la capitale la saison prochaine ? Car les années passent, et les rumeurs concernant un éventuel départ de l’international uruguayen ne cessent pas. Et au cours des dernières heures, c’est le quotidien Marca qui avance que l’ancien buteur de Naples, qui n’a pas caché qu’un retour en Italie était envisageable dans les prochaines années, pourrait quitter le PSG en fin de saison.

Le départ du buteur parisien est loin d’être acté. Mais afin de ne pas se retrouver dépourvu de solution, les décideurs de l’actuel leader de la Ligue 1 prospectent déjà pour éventuellement combler son départ. Et à en croire Marca, le profil d’Alvaro Morata (Chelsea) plaît particulièrement à Antero Henrique. Transféré du Real Madrid à Chelsea, l’international espagnol est performant chez les Blues, où il est titulaire devant Michy Batshuayi suite au départ de Diego Costa à l’Atlético Madrid cet été. Reste à savoir s’il compte s’installer dans la durée en Angleterre, alors que certains médias italiens annoncent qu’il pourrait retourner… à la Juventus Turin. L’été prochain encore, un énorme jeu de chaises musicales est à prévoir.