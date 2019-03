PSG : Mohamed Bouhafsi se fâche à cause de Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Journaliste pour RMC Sport, Mohamed Bouhafsi a couvert le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester, et c'est face à lui que Kylian Mbappé a balayé d'un revers de la main les doutes éventuels sur la qualification du PSG au nom de la sacro-sainte remontada. Entièrement d'accord avec la star française du PSG, Mohamed Bouhafsi est monté au créneau afin que ce mauvais souvenir ne soit pas ressorti à chaque match à enjeu du Paris SG, comme cela a notamment été le cas récemment contre Naples ou Liverpool.

Et avant PSG-Manchester United, Mohamed Bouhafsi a dit sa façon de penser. « Comme Kylian Mbappé l'a dit à mon micro, il faut arrêter de vendre de la peur en France. Je trouve ça un peu futile de parler à chaque fois de remontada. C'est un mot qui m'embête vraiment et j'ai l'impression qu'on l'utilise souvent pour dénigrer le PSG même quand Paris réussit de grandes performances comme cela fut le cas il y a trois semaines. Cette défaite historique à Barcelone, c'est du passé, on n'est pas loin de la prescription ! Il n'y a qu'en France où avant les matches importants, on instaure une sorte de climat de tension. Tout le monde participe à ça. Alors bien sûr, il ne faut pas être arrogant, mais il faut avoir une certaine confiance en soi et se dire que quand cette équipe va entrer sur le terrain, elle va réaliser un grand match », a expliqué, dans Télé-Loisir, le journaliste de RMC Sport, diffuseur de la Ligue des champions.