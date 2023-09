PSG ‍: Moffi provoque et humilie Mbappé jusqu’au bout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n’a pas du tout aimé l’attitude de Terem Moffi lors du triomphe de Nice sur le terrain du PSG ce vendredi. Il ne va pas aimer non plus la deuxième couche passée par l’attaquant nigérian des Aiglons.

Victorieux à Paris, l’OGC Nice conforte son bon début de saison. Les choses vont vite dans le football, puisqu’il y a quelques semaines, les observateurs se demandaient si Terem Moffi était vraiment fait pour être avant-centre d’une équipe ambitieuse de Ligue 1. Le Nigérian a répondu à sa façon sur la pelouse du Parc des Princes, avec un doublé et une passe décisive. Sur son dernier but, l’ancien du FC Lorient s’est permis de chambrer les supporters du PSG, enlevant son maillot et le montrant face à la tribune Auteuil. Moffi s’est rapidement fait sermonner par Mbappé, pour qui cela ne se fait pas, mais aussi par M. Turpin, qui venait de mettre un jaune à l’attaquant niçois pour avoir enlevé son maillot. Après le match, c’est le capitaine des Aiglons Dante qui l’a repris de volée, lui rappelant de faire preuve d’humilité, sans compter la bêtise de se prendre un carton jaune qui peut provoquer au final une suspension en cas d’accumulation, et un manque donc pour son club.

Quand Terem Moffi cite Conor McGregor

De quoi provoquer une petite prise de conscience chez Terem Moffi ? Absolument. Pas. Dans un post sur Instagram, le Nigérian en a rajouté une couche, montrant à nouveau sa célébration et relayant une petite vidéo du combattant Conor McGregor et sa célèbre sortie. « Je voulais juste dire, du fond de mon coeur, je voulais saisir cette occasion pour m’excuser auprès de… absolument personne », avait lancé le célèbre irlandais roi de la provocation. Le message est passé et les coups de pression n’ont pas fait bouger la position de Terem Moffi, déjà dur à bouger sur le terrain, d’un iota. Kylian Mbappé, qui n’avait pas aimé l’attitude du buteur de l’OGC Nice, en a donc pris pour son grade aussi. En attendant le match retour sur la Côte d’Azur. Même si pour l’heure, au coeur d’un podium improbable avec Monaco et Brest, c’est Nice qui rigole devant le PSG.