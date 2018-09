PSG : Modric Ballon d'Or ? Ce coach français console déjà Mbappé

Dans : PSG, Equipe de France, Foot Europeen.

Vainqueur de la Coupe du monde avec les Bleus, Kylian Mbappé fera partie des joueurs susceptibles de remporter le Ballon d’Or en fin d’année.

Néanmoins, c’est l’international croate Luka Modric qui fait figure de grand favori. Peu importe finalement, car selon Hervé Renard, le natif de Bondy est quasiment certain de décrocher plusieurs Ballons d’Or dans les prochaines années. Interrogé sur le joueur du PSG lors d’une conférence des entraîneurs internationaux à Londres, le sélectionneur du Maroc s’est montré très élogieux envers un attaquant qu’il considère déjà comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Les Français sélectionnés sont jeunes. Leur temps viendra sûrement. Je pense que Kylian Mbappé va décrocher quelques Ballons d’Or à l’avenir. Il faut juste lui laisser un peu de temps. Je pense que Modric, finaliste de la Coupe du Monde et vainqueur de la Ligue des Champions, avec plus de maturité et d’expérience, fera la différence. Mais dans très peu de temps, un Français gagnera le Ballon d’Or, j’en suis persuadé » a confié un Hervé Renard très élogieux envers Kylian Mbappé, mais également envers l’ensemble des Français concernés par cette distinction individuelle (Varane, Kanté, Griezmann). Espérons que l’un d’entre eux décrochent le Graal à l’avenir…