PSG : Milinkovic-Savic, Paris va pouvoir l’oublier pour de bon

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en ne recrutant pas de milieu défensif cet été, alors que Thiago Motta part à la retraite et que ce secteur de jeu était déjà considéré comme léger la saison passée.

Le champion de France a-t-il effectué un choix volontaire en fonction des désirs de Thomas Tuchel, ou n’a-t-il pas pu s’aligner financièrement pour s’offrir le renfort désiré ? L’avenir le dira, mais concernant l’une des pistes préférées d’Antero Henrique, la tendance n’est pas bonne pour la suite. Moins performant que prévu à la Coupe du monde, Sergej Milinkovic-Savic n’a pas croulé sous les offres cet été. Le milieu de terrain de la Lazio, qui sort de deux saisons de très bon niveau, n’a visiblement pas forcé les choses pour un transfert. Son agent l’a reconnu dans la Gazzetta dello Sport, laissant entendre que le PSG lui avait fait une belle proposition tout de même.

« Il a été très courtisé cet été. En France, il aurait pu gagner 8 ME par an. Nous n’avons jamais poussé pour un départ, Sergej est heureux à Rome. Il prolongera bientôt son contrat, il y a déjà un accord », a souligné Mateja Kezman. L’agent du milieu serbe y trouve visiblement son compte avec cette prolongation annoncée qui devrait rendre Milinkovic-Savic, parfois annoncé transférable pour près de 100 ME, encore plus inaccessible pour ses courtisans.