PSG ‍: Milan Skriniar a un courtisan de plus

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Désireux de trouver un point de chute pour Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a été sollicité par Galatasaray pour un prêt en janvier. Le club parisien ne rechignera pas sur les détails.

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Milan Skriniar est passé du rêve au cauchemar. Tout au long de la saison 2022-2023, le club de la capitale a tout tenté pour recruter l’international slovaque. Face aux nombreux refus de l’Inter Milan, le PSG a finalement dû attendre la fin de son contrat pour pouvoir le signer librement. Toutefois, dès ses premiers pas avec le maillot parisien, les craintes sur son intégration dans le système de Luis Enrique se sont malheureusement confirmées.

Décevant dans son jeu au pied, fragile physiquement, le défenseur central ne coche plus aucune case pour continuer l’aventure à Paris. Le club Rouge et Bleu aurait aimé s’en débarrasser l’été dernier, mais n’y est pas parvenu. Le marché hivernal approchant à grands pas, les discussions avec les clubs intéressés sont déjà ouvertes.

Milan Skriniar, direction la Turquie ?

Selon les informations de TRT Spor, Galatasaray aurait ajouté Milan Skriniar à sa liste de joueurs ciblés. Le club turc aimerait pouvoir compter sur lui dès le mois de janvier prochain sous la forme d’un prêt. Des négociations seraient même déjà ouvertes avec le Paris Saint-Germain concernant la prise en charge des émoluments colossaux de Milan Skriniar. Pour rappel, le Slovaque touche un salaire démentiel au PSG estimé à environ 16 millions d’euros par an, ce qui d’office en ferait le joueur le mieux payé de Galatasaray, devant Mauro Icardi et Victor Osimhen (10 millions d’euros par an chacun). On comprend mieux l'importance pour le club stambouliote de négocier avec le PSG des conditions particulières pour un tel prêt. Cette saison, Milan Skriniar n'a disputé que cinq rencontres avec le Paris Saint-Germain, ce qui laisse penser que Luis Campos sera ouvert à toute discussion pour se séparer de son défenseur central.