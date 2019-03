PSG : Mieux que Ramos ou Piqué, Paris a le meilleur défenseur d'Europe !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est l'une des superbes réussites de Thomas Tuchel depuis qu'il a pris les commandes du Paris Saint-Germain, Marquinhos est devenu l'un des cadors du club de la capitale. Et plus les matches passent, plus le joueur brésilien est devenu indispensable, quel que soit le rôle que lui confie l'entraîneur allemand du PSG. Pour Luis Fernandez, c'est indiscutable, Marquinhos est non seulement un cadre du Paris SG, mais il est devenu le meilleur défenseur du Vieux Continent.

Sur BeInSports, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a dit tout le bien qu'il pensait de Marquinhos. « Marquinhos cela fait six ans qu’il est au PSG. C’est un gars exceptionnel sur un terrain et également à l’extérieur pour l’avoir croisé et échangé avec lui. Sur le terrain, ce joueur c’est un régal et pour un entraîneur c’est du pain bénit. C’est un garçon qui a une intelligence supérieure à d’autre et qui comprend rapidement un poste. Ensuite, si tu le mets dans un défense à trois il va comprendre, si tu mets une défense à quatre il va jouer, il va s’appliquer dans la concentration et dans la rigueur. Je considère en regardant la liste de tous les défenseurs centraux au monde que Marquinhos est le meilleur défenseur en Europe. Tu peux me parler de Ramos, de Piqué, d’Hummels et d’autres défenseurs. Mais, Ils ont fait leur temps, Marquinhos c’est le futur. Il arrive avec une force, une assurance et une présence. Parlez de Marquinhos aux adversaires. Vous allez voir que c’est quelqu’un qui est hyper respecté et apprécié, car sur le terrain c’est un compétiteur », a confié un Luis Fernandez qui ne masque pas son admiration pour le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain.