PSG : Meunier zappé, Tuchel s'explique sans détour

Dans : PSG, Ligue 1.

Scotché au banc des remplaçants durant toute la rencontre face à l’OL malgré le match très moyen de Dani Alves, l’international belge Thomas Meunier traverse une période délicate au Paris Saint-Germain. Relégué dans la hiérarchie des joueurs capables d’évoluer dans le couloir droit, que cela soit dans une défense à quatre ou à cinq, l’ancien joueur de Bruges prend son mal en patience, en attendant de réintégrer le onze de Thomas Tuchel. Mais en conférence de presse, l’Allemand a confirmé que Meunier traversait actuellement une période plus difficile.

« Ça dépend si on joue à 4 ou 5 derrière. On a joué beaucoup à 4 ces derniers temps. J’ai expliqué, c’était le moment car Kimpembé était blessé. On a joué beaucoup de fois avec Juan (Bernat), Marquinhos, Thiago Silva et Thilo (Kehrer). C’est un peu plus défensif. Dani Alves est là aussi. Avec Thomas, on a trois joueurs pour une position. C’est un peu difficile pour lui en ce moment c’est vrai. Mais il fait de bons entrainements. C’est un top professionnel. J’ai confiance en lui, il a toujours la possibilité de jouer avec nous. Il est prêt » a confié Thomas Tuchel, lequel a provoqué l’incompréhension de certains consultants dont Daniel Riolo en se privant systématiquement de Thomas Meunier au profit de Dani Alves. Reste maintenant à voir si le coach allemand changera son fusil d’épaule lors des prochains matchs…