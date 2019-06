PSG : Meunier rigole des haters, il est de mieux en mieux à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Forcément déçu par la tournure de sa saison sur le plan individuel comme collectif, Thomas Meunier semblait se diriger vers la sortie au mercato estival.

Barré par Daniel Alves et le jeune Thilo Kehrer en qui Thomas Tuchel a confiance pour l’avenir, le Belge se préparait à faire ses valises pour l’Angleterre, où sa cote est élevée. Mais le départ du Brésilien, qui n’a pas trouvé d’accord pour prolonger, le relance totalement. Selon Le Parisien, la direction du PSG n’envisage pas de recruter un nouvel arrière droit, les pistes étant trouvées trop onéreuses.

Il reste donc au Diable Rouge à gérer la concurrence avec Kehrer et Dagba. De quoi le rendre optimiste sur la saison à venir, et ce malgré la campagne lancinante à son encontre sur les réseaux sociaux, où son départ est demandé par les supporters du Paris Saint-Germain après quelques messages pas forcément bien perçus. Mais selon le quotidien francilien, Thomas Meunier n’attache guère importance à leur avis sur ce point précis, et ne se sent pas poussé vers la sortie. Autant dire qu’il va démarrer la saison dans la peau d’un titulaire, surtout avec la grave blessure de Colin Dagba, qui ne pourra pas reprendre le chemin des terrains avant la mi-août.