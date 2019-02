PSG : Meunier reçoit une offre vraiment pas sexy au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2020, Thomas Meunier va certainement animer le prochain mercato du club de la capitale.

En effet, l’international belge est loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel, et il n’est donc pas écrit d’avance que Paris souhaitera le prolonger. Si ce n’était pas le cas, alors une vente serait sérieusement envisagée durant l’été. Cela tombe bien, l’ancien défenseur de Bruges a la cote. Notamment en Angleterre et plus précisément à Everton, où un possible échange avec Idrissa Gueye avait été évoqué durant l’hiver.

Selon les informations du 10 Sport, les Toffees ne lâchent pas Thomas Meunier. En effet, les dirigeants britanniques auraient pris de nouvelles informations sur la situation du Belge, et envisageraient sérieusement de passer à l’offensive lors du prochain mercato. Une offre pourrait rapidement être transmise au joueur. Reste à savoir si Thomas Meunier, qui était annoncé dans le viseur de clubs comme Naples ou le Real Madrid il y a un an, acceptera de rejoindre une formation qui ne dispute pas la Ligue des Champions. Ce n’est vraiment pas gagné d’avance pour Everton…