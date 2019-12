PSG : Meunier dit oui à Paris, mais non à Tuchel

Dans : PSG.

Contrairement à Thiago Silva ou Edinson Cavani, Thomas Meunier arrive en fin de contrat au mois de juin avec encore une belle valeur marchande.

Le latéral de 28 ans a du temps de jeu cette saison depuis le départ de Daniel Alves, et a déjà maintes fois répété qu’il comptait bien prolonger son contrat au PSG. Mais comme pour les autres joueurs dans son cas, Leonardo prend son temps, et ne devrait discuter de cette situation qu’en février 2020, quand le marché des transferts hivernal sera terminé. Et dès lors, quelle sera la teneur des négociations ?

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Thomas Meunier ne serait plus favorable à une prolongation selon L’Equipe, et le quotidien sportif laisse clairement entendre que cela dépendra surtout de l’avenir de Thomas Tuchel. Conscient que son entraineur ne le portait pas dans son coeur, le Belge serait prêt à continuer l’aventure, si jamais l’Allemand prenait la porte en fin de saison. Est-ce que ce sera le sens du message du directeur sportif brésilien, qui a lui aussi pour ambition de trouver un technicien plus à son goût en fin de saison ? Difficile à imaginer tant que le PSG n’aura pas terminé son aventure européenne, mais en tout cas, Meunier semble désormais lier son avenir à celui de son entraineur, et prévoit donc de faire le contraire de ce que fera Tuchel en fin de saison.