PSG : Mettez les ballons devant, Mbappé conseille ses coéquipiers

Dans : PSG, Ligue 1.

Tête d’affiche du Paris Saint-Germain en compagnie de Neymar, Kylian Mbappé surfe sur son titre de champion du monde pour parfaire sa progression.

Cela fonctionne plutôt bien à l’image de son quadruplé face à Lyon, pour une victoire finale 5-0 face à l’un des prétendants annoncés au podium. Un tel score peut surprendre dans un « choc », mais peut-il aussi démotiver un joueur quant au niveau de la Ligue 1 ? Ce n’est pas comme cela que Kylian Mbappé voit les choses, à en croire son interview dans France Football, où il refuse de dénigrer notre championnat.

« Les personnes veulent que l’on fasse comme le Barça, marquer régulièrement 5 ou 6 buts en championnat ? C’est une vision qu’on les gens des championnats étrangers. Mais la Ligue 1, quand on voit tous les jeunes joueurs qui sont transférés vers les grands clubs européens, il y en a beaucoup qui viennent de la Ligue 1. La Ligue 1 n’est pas un si mauvais championnat que les gens peuvent penser. Après sur le nombre de buts marqués, on doit progresser. On n’est pas parfait, il y a des matches où on peut tuer le match mais où on préfère jouer la possession, faire deux-trois passes au milieu de terrain. C’est sur ça que l’on a un axe de progression important. Je pense que l’on va réussir à le faire parce que on a envie de le faire », a confié à France Football un Kylian Mbappé qui aimerait que son équipe joue plus directement pour faire encore plus mal à ses adversaires quand ils sont en difficulté. Avec les cartons passés à l'Etoile Rouge de Belgrade et à Lyon, il semble que cette consigne soit d'ores et déjà mise en application.