PSG : Messi recruté, le plan du Qatar dévoilé

Prolongations de Neymar et Mbappé, transfert ou pas de Kean, volonté de se débarrasser d’Icardi… Le PSG sera à la croisée des chemins au mercato d’été.

Les dossiers s’accumulent sur le bureau de Leonardo, dont la volonté est de renforcer le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival en dépit d’un contexte financier délicat. Comment attirer des stars tout en étant malin, alors que la crise du coronavirus a considérablement impacté les finances du PSG ? L’opportunité de recruter des joueurs libres apparaît comme naturelle et c’est ce que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aimeraient parvenir à faire avec Lionel Messi (Barcelone) ou Sergio Agüero (Manchester City), tous les deux en fin de contrat. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a expliqué que selon lui, c’est sur Messi et personne d’autre que le PSG devait miser. Encore plus en cette année de Coupe du monde au Qatar. L’occasion pour QSI de réaliser un magnifique coup de projecteur est trop belle…

Le Mondial au Qatar dans le viseur

« Agüero ? Ok, ça pourrait matcher avec Neymar et Mbappé, mais tu ne peux pas les enfiler comme des perles. Il faut savoir s’arrêter à un moment. Tu auras peut-être l’opportunité de garder Kean, un jeune garçon qui a un vrai apport sur son passage au PSG. Quid d’Icardi ? tu l’as payé et il est là. Tu crois que tu peux facilement aller le prêter à l’AS Roma et qu’ils vont prendre tranquillement 70% de son salaire qui doit être pharaonique. Tout cela n’est pas réglé. L’importance, c’est peut-être de relancer Icardi et de garder Moise Kean sur lequel tu es sûr qu’il a envie de rester et qu’il y aura un réel apport. Il y a peut-être une fenêtre de tir pour Messi. S’il y a un trentenaire que tu dois prendre, c’est lui. S’il y en a qu’un et que tu dois faire un sacrifice, c’est pour lui. Là on n’est plus dans une logique sportive. On est dans une logique où c’est la Coupe du monde au Qatar. Les Qataris font signer Messi en étant ambassadeur » a argumenté Ludovic Obraniak, pour qui le PSG doit balayer les pistes Agüero ou même Cristiano Ronaldo afin de se focaliser à 100 % sur Lionel Messi.