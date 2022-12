PSG : Messi provoque la France, le Qatar lui dit stop

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pour sa cinquième participation à la Coupe du monde, Lionel Messi a enfin réussi à soulever le Graal ultime. L'Argentin a remporté le dernier trophée qui lui manquait et aurait envisagé de le présenter aux supporters lors de son retour au PSG. Une idée mal perçue.

C'est la dernière rumeur concernant Messi. Alors que des négociations sont en cours pour la prolongation de son contrat d'une année supplémentaire, la Pulga fait actuellement la fête en Argentine avec ses coéquipiers et son pays. L'Albiceleste a remporté la Coupe du monde 2022 grâce à des performances XXL du joueur de 35 ans. Selon les informations des Emirats Arabes Unis Al Ain, le natif de Rosario souhaite présenter le trophée à ses supporters. Seul petit problème, Lionel Messi joue en France, au PSG. Si l'ancien attaquant du FC Barcelone présente la Coupe du monde au Parc des Princes, cela pourrait être vécu comme une humiliation pour les Parisiens et les Français qui subissent déjà les incessantes moqueries des fans argentins.

Messi prêt à se mettre les supporters parisiens à dos

Le média sportif affirme que Nasser Al-Khelaifi serait tenté de voir Messi, que le Qatar a mis en avant pendant la Coupe du monde, célébrer son titre à Paris. Néanmoins, les conseillers du président du PSG ont demandé à Nasser Al-Khelaïfi de réfléchir une seconde fois avant de donner le feu vert car cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'ambiance au Parc des Princes, jusqu'à la fin de la saison. Le PSG fera son retour à la compétition le 28 décembre face à Strasbourg, à domicile, en Ligue 1. S'il y a peu de chances de voir Messi disputer ce match, il n'est pas impossible que l'Argentin continue de militer pour présenter la Coupe du monde avant la rencontre.

فقط للعلم خبر تقديم ليو ميسي لكأس العالم في ملعب حديقة الامراء غير صحيح وغير منطقي واستفزازي اصلاً ❌ pic.twitter.com/73ncVuGqj1 — محمد الكعبي (@Qatari) December 22, 2022

Mais selon le journaliste spécialisé Mohammed Al Kaabi, cette éventualité a finalement été repoussée, l'idée n'étant pas de mettre de l'huile sur le feu, d'autant que Messi ne fait déjà pas grand chose pour calmer les relations avec les supporters. En effet, depuis qu'il a été sifflé suite à l'élimination face au Real Madrid, l'Argentin boude et ne salue plus le public parisien après chaque rencontre. Ce n'est probablement pas pour leur présenter la Coupe du monde acquise aux dépens de la France quelques semaines plus tard.