PSG : Messi prolonge, attention à l'arnaque

Par Corentin Facy

Lionel Messi a donné sa parole au PSG pour prolonger au moins d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Il reste à savoir quelle sera l'attitude de l'Argentin alors qu'il a accompli le rêve de sa carrière.

Le bourreau de l’Equipe de France en finale de la Coupe du monde n’est pas près de sortir de l’actualité française. Et pour cause, Lionel Messi va prolonger jusqu’en 2024 au minimum avec le Paris Saint-Germain. Un accord de principe a été trouvé entre La Pulga et l’état-major du club parisien et tout devrait se finaliser de manière officielle au retour des vacances de Lionel Messi. Il est désormais question de savoir dans quel état de forme et dans quel état d’esprit se trouvera l’ancien capitaine du FC Barcelone à Paris. Sur l’antenne de RMC, Kevin Diaz a évoqué ce sujet et pour le consultant, il est clair que si Lionel Messi prolonge au PSG, c’est pour continuer à briller au plus haut niveau et notamment en Ligue des Champions. Dès lors, aucune raison de s’inquiéter pour le PSG sur l’état d’esprit d’un Messi toujours déterminé à tout gagner.

Kevin Diaz se réjouit de la prolongation de Messi

« Le Messi que j’ai vu à la Coupe du monde avec l’Argentine, j’ai du mal à penser qu’il va revenir au PSG et qu’il va faire que de marcher. Il a bien compris qu’au PSG, être juste Léo Messi cela ne suffisait pas, il l’a bien compris en fin d’année dernière. S’il prolonge, j’espère vraiment que c’est pour se donner à fond et donner le maximum au Paris Saint-Germain. Le seul truc, c’est que j’ai vraiment l’impression que depuis le début de la saison, le PSG est toujours meilleur avec seulement deux stars sur trois. Ils sont meilleurs quand il n’y en a que deux parmi Mbappé, Neymar et Messi, pour avoir une forme d’équilibre » a analysé Kevin Diaz, convaincu que Lionel Messi prolonge au PSG pour de bonnes raisons et que le club de la capitale ne regrettera pas son choix. Luis Campos avait de toute façon dans l’idée depuis plusieurs mois de prolonger le contrat de l’Argentin, le conseiller sportif du PSG est sur le point d'atteindre son objectif.